Quand les frères sont adversaires...

Patrick et Bruno Versavel

Patrick (Lokeren, Malines, Ekeren) et surtout Bruno (Lokeren, Malines, Anderlecht, Herentals, Geel...), qui a porté 28 fois le maillot national, ont beaucoup bourlingué en Belgique dans les années 80 et 90, de quoi leur offrir plusieurs fois l’occasion de se rencontrer.

François et Leo Van der Elst

Plusieurs affrontements entre les deux anciens Diables rouges dans les années 1980, lors des Anderlecht-Antwerp et, plus tard, lors des matches entre le FC Bruges et Lokeren.

Didier et Dimitri Mbuyu

Tous deux formés à Lokeren, Didier et Dimitri se sont plusieurs fois affrontés lorsque le second a quitté le Daknam pour porter les couleurs du Standard ou encore de Bruges à la fin des années 1980.