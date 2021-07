Parmi les Belges de plus de 18 ans, 70,1 % sont pleinement vaccinés et 83,3 % ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le Covid-19.

Sept Belges adultes sur 10 sont désormais vaccinés, ce qui représente 6,5 millions de personnes dans le pays qui ont reçu les doses uniques ou doubles nécessaires à une vaccination complète, selon le rapport épidémiologique de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi à l’aube.

Parmi les Belges de plus de 18 ans, 70,1 % sont pleinement vaccinés et 83,3 % ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le Covid-19 (soit près de 8 millions de personnes). En Wallonie, à Bruxelles et en communauté germanophone, les pourcentages d’adultes entièrement vaccinés sont de 69 %, 53 % et 68 %, contre 73 % en Flandre.

Entre le 23 et le 29 juillet, il y a eu en moyenne 33,1 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 23 % par rapport à la période de référence précédente.