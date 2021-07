Les Cats confirment, belle finale de Lecluyse, désillusion pour Riner: ce qu’il faut retenir de la nuit aux JO

Deuxième match et deuxième victoire pour la Belgique dans le tournoi de basket féminin olympique. Les Belgian Cats ont battu Porto Rico 87-52. Avec ce succès, les Cats comptent 4 points au classement du groupe C et sont quasiment assurées de disputer les quarts de finale.

Pour sa première finale olympique, Fanny Lecluyse a pris la 8e place du 200 m brasse où Tatjana Schoenmaker a décroché l’or avec un record du monde en prime. Pas de finale par contre pour Elke Vanhoof qui a échoué en demi-finales du BMX.

Au port de plaisance d’Enoshima, Emma Plasschaert poursuit sa quête de médaille et se retrouve en 5e place au classement général avant la course aux médailles de dimanche.