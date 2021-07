France: une voiture percute une terrasse de bar à Paris, faisant un mort et six blessés

Il s’agirait un accident, et non d’un acte volontaire, selon une source policière.

Un véhicule a percuté la terrasse d’un café, faisant un mort et six blessés dont un grave, jeudi soir dans le XVIIe arrondissement de Paris, a-t-on appris auprès des pompiers et de source policière.

« C’est un accident », a déclaré à l’AFP, Geoffroy Boulard, le maire LR du XVIIe arrondissement.

Les faits se sont produits vers 22h30, selon un témoin de la scène interrogé par l’AFP.

Le bilan provisoire est d’un mort et six blessés dont un grave, qui est le passager de la voiture, a-t-on ajouté de source policière. Le chauffeur de la voiture a pris la fuite à pied, selon la même source.