Engie revoit en hausse ses prévisions 2021 après un semestre solide

Engie a annoncé vendredi avoir engrangé un bénéfice net de 2,3 milliards d'euros au premier semestre, contre un résultat nul un an plus tôt, et relevé ses objectifs annuels, profitant de la bonne santé de plusieurs de ses activités.