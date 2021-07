Thomas Detry confiant après le 2e tour du tournoi de golf aux JO: «Je crois vraiment à une médaille»

Thomas Detry a rendu une carte de 67, quatre sous le par, après six birdies et deux bogeys, au terme du deuxième tour du tournoi olympique de golf, vendredi. Soit trois coups de mieux que la veille, ce qui permettra au Bruxellois, 31e après le 1er tour, de remonter au classement quand tous les golfeurs auront terminé leur tour.

« Je suis heureux après aujourd’hui », a confié Detry. « Mon départ n’était pas très bon, à nouveau, avec un bogey au 3e trou, mais je me suis bien repris et j’ai terminé avec des birdies aux 15e, 16e et 17e. Je me retrouverai en bonne position avant le week-end. J’espère que tout se passera bien et que j’aurai une chance de médaille. Les scores ne sont pas vraiment bas en ce moment. Il reste 36 trous à disputer, tout peut arriver. Je me trouve en bonne position et je dois juste continuer à bien jouer. »