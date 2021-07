Hausse du chiffre d'affaires mais aussi des dépenses pour Proximus au 2e trimestre (2)

Le groupe télécom a clôturé le deuxième trimestre avec 48.000 nouvelles cartes Mobile Postpaid, 10.000 nouveaux abonnements internet et 12.000 nouveaux abonnements TV. "Dans un contexte hautement concurrentiel, nous avons enregistré un deuxième trimestre consécutif de croissance pour nos principales bases clients", se réjouit le CEO Guillaume Boutin, cité dans un communiqué.

Proximus a en outre finalisé l'acquisition de Mobile Vikings après avoir reçu le feu vert de l'Autorité de la concurrence.

S'agissant du déploiement de la fibre optique, sur lequel Proximus mise beaucoup, 89.000 foyers et entreprises supplémentaires ont été raccordés au deuxième trimestre, pour un total de 621.000. Selon l'opérateur, le déploiement s'accélère et la barre des 10% de tous les foyers et entreprises en Belgique est désormais franchie pour la couverture fibre.