Aéronautique: IAG réduit sa perte de près de moitié mais souffre toujours de la pandémie

IAG, maison-mère de British Airways et Iberia, a encore encaissé une perte massive au premier semestre à cause de l'effondrement du trafic aérien dû aux restrictions sanitaires liées à la pandémie, toutefois réduite de près de moitié sur un an.

Le groupe britannique a encore perdu 2,05 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 3,81 milliards d'euros sur la même période un an plus tôt. Le chiffre d'affaires reste déprimé et en baisse de 60% sur un an à 2,2 milliards d'euros.

Des réductions de coûts et moins de dépréciations ont toutefois permis de réduire l'hémorragie financière, selon un communiqué vendredi.

Le groupe fait valoir que sa capacité de passagers au deuxième trimestre n'était que de 22% comparé à 2019, avant la pandémie, et "continue à pâtir du Covid-19 dans la foulée des restrictions aux déplacements et des quarantaines obligatoires" pour les voyageurs revenant la plupart des destinations.

Pour le troisième trimestre, le groupe table pour l'instant sur une capacité de passagers de 45% comparé à 2019, qui reste "incertaine et liées à des examens constants" en raison des directives gouvernementales qui changent en permanence tandis que les cas de coronavirus rebondissent très fortement dans de nombreuses pays.