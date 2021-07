La Bourse de Tokyo finit en forte baisse, flambée du Covid-19 au Japon

La Bourse de Tokyo a encaissé vendredi le choc des nouveaux chiffres record des infections au coronavirus enregistrés la veille dans la capitale comme pour l'ensemble du Japon, risquant de retarder encore un peu plus une vraie reprise de l'économie nationale.

L'indice vedette Nikkei a lâché 1,8% à 27.283,59 points (-1% sur l'ensemble de la semaine écoulée), et l'indice élargi Topix a reculé de 1,37% à 1.901,08 points.

Malgré les gains la veille à Wall Street, le marché tokyoïte a été plombé "par les inquiétudes concernant l'expansion des nouveaux cas" de coronavirus au Japon, a commenté Okasan Securities dans une note.

Le Japon a dépassé jeudi la barre symbolique des 10.000 nouveaux cas quotidiens de coronavirus, une première depuis l'apparition du coronavirus dans le pays il y a plus d'un an et demi. Un nouveau record a aussi été enregistré jeudi à Tokyo (3.865 cas), le troisième en trois jours.

Cette flambée est un "facteur négatif psychologique pour le marché", a estimé Eiji Kinouchi, analyste de Daiwa Securities interrogé par l'AFP.

Le gouvernement devrait en outre annoncer vendredi la prolongation de l'état d'urgence à Tokyo, actuellement mis en place jusqu'au 22 août, et étendre ce dispositif à trois départements voisins de la capitale et à celui d'Osaka, la principale métropole de l'ouest du pays.