Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France, prolonge chez UAE Team Emirates

Le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur des deux dernières éditions du Tour de France et récent médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo, a signé un nouveau contrat jusqu’en 2027 avec l’équipe UAE Team Emirates, a annoncé cette dernière vendredi.

« UAE Team Emirates et Tadej Pogacar ont paraphé l’un des plus longs contrats de l’histoire du cyclisme professionnel », a indiqué la formation émiratie.

Pogacar a rejoint UAE Team Emirates en 2019. À seulement 22 ans, son palmarès comprend déjà, entre autres, deux victoires finales au Tour de France et six étapes sur la Grande Boucle, trois étapes et une troisième place au Tour d’Espagne, Liège-Bastogne-Liège ainsi qu’une étape et le classement final de Tirreno-Adriatico. Samedi passé, il a décroché le bronze lors de la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo.