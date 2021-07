Le rêve NBA de Vrenz Bleijenbergh ne s’est pas réalisé

« Ça fait mal ! » Sa déception est à la hauteur des espoirs décuplés au fil d’un mois de juillet qu’il a passé à se présenter à treize franchises NBA… L’international anversois Vrenz Bleijenbergh était convaincu, comme son agent et de plus en plus d’observateurs, que ses efforts seraient récompensés et son rêve exhaussé la nuit passée. Mais son nom n’a pas retenti dans les entraves du Barclays Center de Brooklyn. Adam Silver, le commissionner de la grande Ligue américaine, ne l’a pas appelé parmi les 60 élus de la traditionnelle draft NBA, la soirée où les 30 équipes portent leur dévolu sur les plus grands espoirs du basket mondial.