«Des sportifs offensés par les défaites»: la réponse cinglante du Comité olympique russe aux accusations de dopage

Après le titre olympique remporté par le Russe Evgeny Rylov en 200 m dos ce vendredi aux Jeux olympiques de Tokyo, l’Américain Ryan Murphy et le Britannique Luke Greenbank n’ont pas manqué d’évoquer devant la presse la présence controversée des sportifs russes dans ces Jeux. Et le Comité olympique russe n’a pas tardé à y répondre avec beaucoup de sarcasme.

« Comme nos victoires sont déconcertantes pour certains de nos collègues », a réagi le Comité olympique russe sur Twitter. « Oui, nous sommes ici aux Jeux olympiques. Que cela plaise ou non à certains. Il faut être capable de perdre. Mais ce n’est pas donné à tout le monde. La vieille musique sur le dopage russe a repris. De la propagande en anglais, suintant la sueur verbale dans la chaleur de Tokyo. Venant de la bouche de sportifs offensés par les défaites. Nous ne vous consolerons pas. Nous pardonnerons à ceux qui sont plus faibles. Dieu est leur juge. Et pour nous – un assistant. »