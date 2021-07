Intempéries - Galler cherche une solution pour pouvoir produire hors de ses murs de Vaux-sous-Chevremont

L'atelier de la chocolaterie Galler situé non loin de la Vesdre à Vaux-sous-Chevremont (Chaudfontaine, province de Liège) s'active pour se remettre au plus vite des conséquences des inondations de la mi-juillet. Déblayé, le site est maintenant en cours de nettoyage mais les infrastructures resteront à l'arrêt au moins jusqu'en fin d'année.

Devant ce constat et face aux commandes à honorer d'ici la fin 2021, l'entreprise a pris langue avec plusieurs partenaires potentiels de production, tous situés en Belgique, explique Valérie Stefenatto, directrice de la communication de l'entreprise liégeoise. Il s'agirait de louer les infrastructures de ces entreprises et d'y faire venir les artisans Galler pour y poursuivre la production. "Nous bénéficions de nombreuses marques de solidarité et pas mal de sociétés seraient prêtes à nous aider. Mais jusqu'ici, aucun accord n'a encore été conclu".

Les 15 jours à venir seront décisifs à cet égard.

L'eau est montée jusqu'à deux mètres à certains endroits de l'atelier de Vaux-sous-Chèvremont, précise Valérie Stefenatto. "Nous avons notamment dû jeter tout ce qui était matière première pour le fourrage de nos produits (amandes, etc...)".

"Nous venons de terminer les opérations de déblaiement, lesquels nous ont pris une semaine avec l'aide de notre personnel", poursuit-elle. "On en est maintenant à la phase de nettoyage des bâtiments et des machines".