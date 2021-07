Bourse de Bruxelles - Solvay et UCB freinent le BEL 20

L'indice BEL 20 était en légère baisse vendredi matin à l'instar de ses voisins européens. Il reculait de 0,2 pc vers 11h à 4.209 points avec 10 de ses éléments dans le rouge, ceux-ci étant emmenés par Solvay (110,50) et UCB (90,40) avec des reculs de 2,3 et 1,3 pc, Galapagos (50,97) reculant de 0,7 pc tandis qu'arGEN-X (254,80) regagnait 0,4 pc.

AB InBev (54,65) cédait 0,3 pc, KBC (68,40) une fraction et Ageas (44,84) près de 1 pc.

Les résultats de Proximus (17,75) étaient salués par un bond de 3,8 pc alors que Telenet (32,28) regagnait 2,5 pc, Orange Belgium (20,40) s'appréciant par ailleurs de 1 pc supplémentaire tandis que Bpost (9,43) reculait de 0,2 pc.

Elia (99,55) et Sofina (394,00) valaient 0,2 pc de plus que jeudi, Melexis (93,35) et Ackermans (145,10) reperdant 0,2 et 0,8 pc.

WDP (36,08) était en hausse de 1,2 pc après résultats, Umicore (52,94) et Aperam (53,56) gagnant de même 0,4 et 1 pc.

Ontex (9,48) et Jensen (30,10) reperdaient 2,6 et 2,9 pc, CFE (86,90) reculant de 1,5 pc.

Bone Therapeutics (2,53) et Oxurion (2,21) remontaient de 3,5 et 1,4 pc à l'inverse de Hyloris (13,40) et Nyxoah (26,80) qui abandonnaient 2,2 pc chacune, Acacia Pharma (2,23) et MDxHealth (1,31) reculant de 2 et 1,9 pc.