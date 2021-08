Réalisé en 1974, le chef-d’œuvre de Roman Polanski sera son dernier film américain. Juste avant que Hollywood ne se tourne vers un nouveau genre, le blockbuster, et que le cinéaste s’exile en Europe.

Le couple star du film, Jack Nicholson et Faye Dunaway, vivra le tournage sous haute tension.D.R. - D.R.

Roman Polanski avait lu Raymond Chandler en polonais et adoré Le Faucon maltais de John Huston. Il avait toujours voulu réaliser un film policier, un film baignant dans une atmosphère angoissante proche de la sienne, raconte Sam Wasson dans son livre The Big Goodbye, récit captivant et enquête sur l’incroyable histoire du film mythique Chinatown, à paraître le 10 juin.