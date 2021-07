Voici le top 10 des prénoms masculins et féminins les plus populaires chez nos voisins.

L’Insee a récemment donné la liste des prénoms masculins et féminins les plus populaires en France. Coté filles, on retrouve Jade en première position, prénom qui n’apparaît même pas dans le top 10 belge. Coté garçons, c’est Léo qui est en première position, également absent du top 10 belge.

>> Voici les dix prénoms masculins et féminins les plus donnés en 2020 en Belgique

Le top 10 chez les filles en France :

1. Jade

2. Louise

3. Emma

4. Alice