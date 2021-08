Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg, couple mythique de cinéma, immortalisé par les pitreries de l’un et le regard de l’autre. D.R. - D.R.

A llez vous faire foutre ! » Mémorable réplique d’un Belmondo naissant. Dès son premier film, Jean-Luc Godard, 29 ans, journaliste rêvant de faire du cinéma autrement, affronte la voie traditionnelle et les spectateurs de façon cash, avec des personnages qui apostrophent face caméra. Il veut frapper plus fort que ses copains des Cahiers du cinéma, Claude Chabrol et François Truffaut qui viennent respectivement de réaliser Le beau Serge et Les 400 coups. Et il réussit.