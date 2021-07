L’Europe profite d’un beau printemps économique mais reste à la traîne

La croissance européenne est en forte hausse et le chômage recule. Mais les Etats-Unis et la Chine ont de l’avance.

L’économie européenne a retrouvé des couleurs au printemps avec une croissance en forte hausse et une décrue du chômage mais elle reste à la traîne des Etats-Unis et de la Chine alors que la pandémie menace toujours. Les progrès dans la vaccination contre le covid et la levée progressive des restrictions sanitaires ont permis à l’Europe de renouer avec une croissance forte au deuxième trimestre, après une récession cet hiver. Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a rebondi de 2 % par rapport aux trois premiers mois de l’année, a annoncé vendredi l’Office européen des statistiques Eurostat.