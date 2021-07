Du reggaeton à la cumbia

Si le reggaeton, né dans les années 90 à Puerto Rico, est la locomotive qui tire la pop latine vers les sommets (depuis quatre ans, on entend son rythme hérité du reggae et du dancehall absolument partout, chez Ed Sheeran, Madonna, Drake ou Aya Nakamura), il y a d’autres genres latins qui frappent à la porte du mainstream, à commencer par la cumbia colombienne que Thomas Pesquet écoute dans l’espace (via le titre Cumbia del Monte Fuji, fruit de la collaboration nippo-colombienne entre les groupes Minyo Crusaders et Frente Cumbiero), un genre qui se marie parfaitement avec l’electro, mais aussi le flamenco (le blues des gitans andalous qui a traversé l’Atlantique avec Paco de Lucia) que la chanteuse Rosalia a modernisé en le mariant au r’n’b. Et demain ? Le merengue, le bachata, la salsa cubaine, le tango argentin… L’Amérique latine est une mine d’or musicale.