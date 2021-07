Pékin convoque ses géants du numérique pour leur faire la leçon

Alibaba, Tencent, Didi et consorts doivent revoir leurs règles concernant le respect de la concurrence et le respect de la vie privée. Les autorités chinoises se montrent intransigeantes.

Les autorités chinoises ont convoqué vendredi une vingtaine de groupes technologiques, dont les géants de l’internet Alibaba, Tencent et Didi, pour un rappel à l’ordre sur leurs pratiques, au moment où Pékin serre la vis au secteur. Il leur a été demandé de « procéder à un examen approfondi » en matière d’entraves à la concurrence, de sécurité des données personnelles et de respect des droits des utilisateurs, a annoncé le ministère de l’Industrie et des technologies de l’information (MIIT). Ces demandes doivent être « prises au sérieux » et des mesures mises en œuvre « sans compromis », précise le communiqué.