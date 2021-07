Fiesta latina sur la pop mondiale

Le Superbowl latino de février 2020 avec J Balvin, star colombienne du reggaeton et Jennifer Lopez, New-Yorkaise d'origine porto-ricaine. - Belga.

Ahora, la musica pop se canta en español ! »* Depuis Despacito, la pop latina (en gros, qui se chante en espagnol) est partout ! Auparavant cantonnée au rôle de tube de l’été (« Aiiiie Macarena ! »), la voilà qui domine les classements musicaux de Tokyo à Los Angeles. En 2018, la moitié des cent titres les plus écoutés sur YouTube comprenait des artistes latinos, de quoi faire de la musique latine le troisième genre le plus écouté au monde derrière le hip-hop et la pop, deux genres musicaux que, d’ailleurs, elle inonde de ses sonorités.

Ce phénomène est loin d’être anodin, encore moins passager. Il est en passe de changer en profondeur l’industrie musicale. Finie l’hégémonie anglo-saxonne, désormais, la pop se chante (aussi) en espagnol ! Comment en est-on arrivé là ? Deux raisons principales : le streaming et le pouvoir du rythme.