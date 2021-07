Les magasins de vélos toujours en rupture de stock

Complètement vidés lors du premier confinement il y a plus d’un an, les magasins de cycles ne peuvent toujours pas faire face à une demande qui demeure très importante. Plusieurs facteurs expliquent ces difficultés et, en premier lieu, l’acheminement depuis l’Asie des vélos et des pièces.

La crise sanitaire a à la fois dopé l’engouement pour le vélo et rendu la reconstituion des stocks plus difficile. - Thomas Van Ass.

Je pleure tous les jours » : Geert Heugebaert, gérant de la boutique BikeMotion à Uccle, résume l’état d’esprit de l’ensemble du secteur en Belgique. Il n’y a plus de stock depuis avril 2020 et la demande ne tarit pas : « Elle a augmenté de 40 à 50 % entre 2019 et 2020 et, depuis, elle n’a pas diminué », éclaire Pierre Lacroix, du magasin Espace Bike de Mons.

« Le problème, c’est que l’industrie fonctionne sur des délais de fabrication de deux ans et que personne n’avait anticipé une telle augmentation. En 2020, les fabricants se sont engagés pour 2022, et aujourd’hui, c’est toute la chaîne qui est en retard ». Résultat : les stocks des magasins et des fournisseurs ont très vite fondu et personne n’attend un retour à la normale avant 2023.