Comment les entreprises relookent leurs espaces de travail

Une longue table rectangulaire en bois, un peu plus loin quelques autres rondes, plus petites, espacées façon « bistro », des gradins en bois parsemés de coussins et un élégant bar au milieu de ce décor épuré présentant les produits de l’enseigne. Nous ne sommes pas dans les locaux d’une start-up branchée, mais chez Pernod Ricard. C’est ici, au troisième étage d’un immeuble de standing situé à deux pas de l’avenue Louise à Bruxelles, que la branche belge du leader mondial des vins et spiritueux a établi ses nouveaux quartiers, en avril dernier.