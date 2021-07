Les 950 ans d’Orval magnifiés par un oratorio sold out

Les 950 ans de la fondation de l’abbaye d’Orval valaient bien un spectacle. Prévu pour l’été 2020, le covid est passé par là et le metteur en scène et dramaturge Antoine Juliens a dû prendre patience et motiver les nombreux comédiens, choristes et musiciens retenus pour ce spectacle. Une patience bien dans l’esprit de l’abbaye qui a elle aussi traversé bien des péripéties et a dû patienter, réfléchir et forcer le temps pour revivre.

L’oratorio théâtral L’Or du Val a justement été créé pour retracer dans les grandes lignes les grands moments de l’abbaye depuis 1070, entre humanisme, spiritualité et faits historiques. Une abbaye qui a connu en presque 1000 ans, constructions, destructions et reconstructions, entre incendies, pillages, exils, révolution et bombardement.