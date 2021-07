Des audiences «au-dessus des attentes» pour la RTBF grâce au sport

Enchaînant l’Euro et le Tour de France, le francophone en redemande. Il se passionne pour le direct, les Belges, les découvertes (comme le Basket 3X3) et le sport féminin. Pour autant, Tokyo ne devrait pas faire le plein d’audience de Rio ou de Londres.

Ce n’était pas gagné : un décalage horaire largement défavorable, le tue-l’amour d’un huis clos sanitaire, la concurrence de France Télévisions, le risque d’overdose au cœur d’un des étés sportifs les plus chauds de l’histoire. Et pourtant, le Belge en redemande. Dans la foulée de l’Euro et du Tour de France, les JO 2020 de Tokyo enfoncent le clou d’une vérité qui semble ancrée pour l’éternité : le sport, ça se vit en direct. Et en télé, même si, sauf revirement spectaculaire, Tokyo 2020 ne devrait pas se profiler à la hauteur de Rio 2016 (les jeux les plus regardés de l’histoire) ou de Londres 2012. Cela se voit dès la cérémonie d’ouverture qui, en 2012, avait captivé 349.389 téléspectateurs sur la RTBF, contre 181.125 cette année.