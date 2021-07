Shakira : «La vie vaut la peine d’être célébrée, voilà l’émotion que je voulais communiquer»

Tout sourire, Shakira caresse sa longue crinière de princesse comme si cela avait sur elle un effet rassurant. Vêtue d’une petite robe à fleurs, elle nous reçoit à Miami via Zoom pour nous parler de son nouveau single, Don’t Wait Up. Hymne de l’été et hymne à la vie (quatre ans après El Dorado), ce nouveau hit s’accompagne d’un clip vidéo tourné aux îles Canaries dans lequel la popstar colombienne surfe lascivement sur la vague et danse le hip-hop. Ses tubes, de Waka Waka à Whenever, Wherever, ont fait vibrer le monde entier. A 44 ans, Shakira est toujours la femme de tous les records – elle a vendu plus de 80 millions de disques, a remporté trois Grammy Awards et 11 Latin Grammy Awards, elle est la seule star sud-américaine à s’être placée en tête des charts américains et compte plus de 18 milliards de vues sur YouTube.