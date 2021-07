Les Belgian Hammers, le relais mixte 4X400m, les golfeurs…: les Belges engagés ce samedi aux JO

Les Belgian Hammers, le relais mixte de triathlon, n’a pas connu une fin de préparation idéale dans la perspective de participer à cette nouvelle épreuve olympique très spectaculaire samedi matin (7h30/0h30 en Belgique) sur la base nautique d’Odaiba.

Il y a d’abord eu la contamination au Covid de Jelle Geens qui l’a privé de la compétition masculine individuelle lundi. Il y a eu ensuite l’élongation au mollet gauche de Claire Michel pendant l’épreuve féminine mardi. Jelle Geens a rejoint Tokyo et pourra participer, mais l’état de la blessure de Claire Michel laisse planer un doute sur les chances belges. La belle forme de Marten Van Riel (4e) et Valerie Barthelemy (10e) pourrait ne pas suffire pour briguer une des trois places du podium. Chaque relayeur aura 300m de natation, 6,8 km de vélo et 2 km de course à pied à parcourir.