Ocam: André Flahaut (PS) demande l’audition des ministres de la Justice et de l’Intérieur

Le député socialiste souhaite entendre les ministres de la Justice et de l’Intérieur sur le suivi de l’extrême droite et sur une réforme de l’Ocam en préparation.

André Flahaut demande ce vendredi à la présidente de la Chambre l’audition prochaine, en commission de suivi des Comités P et R (police et renseignement), des ministres de la Justice (Vincent Van Quickenborne, VLD) et de l’Intérieur (Annelies Verlinden, CD&V). Le député socialiste a découvert – à son désarroi via la presse – les conclusions du rapport annuel de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam). Celui-ci décrit une menace d’extrême droite en « forte progression ». Par railleurs, le conseil des ministres a approuvé juste avant les vacances parlementaires un avant-projet de loi portant réforme de l’Ocam (Le Soir de jeudi). Le texte provisoire prévoit de ne plus réserver obligatoirement le poste de directeur à un magistrat. « Je souhaite entendre les ministres sur le rapport de l’Ocam, mais aussi sur la vision globale qu’ils ont de cette institution.