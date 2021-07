Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine de justesse au-dessus des 4.200 points

La prudence restait de mise à la veille du week-end, le BEL 20 et ses voisins terminant de peu dans le rouge. Notre indice de référence cédait finalement 0,44 pc à 4.200,47 points pour un gain de 1,80 pc sur le mois de juillet. Douze de ses éléments restaient affichés en baisse, emmenés par AB InBev (53,40) qui abandonnait 2,64 pc supplémentaires alors que KBC (67,90) et Ageas (44,56) reculaient de 0,79 et 1,61 pc. Solvay (112,50) et UCB (91,20) ne cédaient plus que 0,57 et 0,44 pc, Galapagos (51,21) perdant 0,25 pc alors que arGEN-X (257,30) regagnait 1,42 pc.

Après résultats, Proximus (17,33) progressait de 1,35 pc, Telenet (31,62) regagnant 0,38 pc tandis que Orange Belgium (20,00) terminait par ailleurs inchangée et Bpost (9,47) en hausse de 0,11 pc. Elia (99,75) et Sofina (395,20) valaient 0,45 et 0,51 pc de plus que jeudi, Melexis (93,95) gagnant 0,43 pc tandis que GBL (98,10) et Ackermans (145,30) cédaient 0,69 et 0,68 pc. WDP (36,28) était en hausse de 1,74 pc après résultats alors que Umicore (52,28) et Aperam (52,80) étaient reparties de 0,83 et 0,38 pc à la baisse, Colruyt (47,94) perdant 0,19 pc.

Ontex (9,37) et Jensen (29,50) chutaient finalement de 3,8 et 4,8 pc, CFE (86,10) et Unifiedpost (16,66) reculant de 2,4 et 2,7 pc alors que Van de Velde (24,90) et D'Ieteren (135,10) étaient en hausse de 3,7 et 1,8 pc. Bone Therapeutics (2,50) et Oxurion (2,23) remontaient de 2,4 et 2 pc, IBA (16,00) et Fagron (17,49) de 1,6 et 1,4 pc ; Acacia Pharma (2,21) reculant de 2,6 pc et MDxHealth (1,32) de 1,5 pc comme Nyxoah (27,00).