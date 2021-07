JO 2020: le week-end de tous les espoirs pour les Belges

Jusqu’ici, tout va bien… ou presque. Alors que l’on entame la deuxième semaine des Jeux, le Team Belgium fait ses comptes. Avec déjà 13 places de top 8 (1), il semble bien parti pour dépasser son bilan de Rio, où il en avait obtenu 19, l’objectif souhaité par Olav Spahl, le chef de mission, étant d’en avoir 21, comme l’a prévu le bureau de statistiques Gracenote, auquel il fait confiance.

Mais – parce qu’il y a un mais –, alors que la Belgique avait pu compter sur un total de six médailles en 2016, deux de chaque métal, elle n’en comptabilise toujours que deux à l’heure actuelle, celle d’argent de Wout van Aert, dans la course sur route en cyclisme, et celle de bronze de Matthias Casse, dans la catégorie des moins de 81 kilos en judo. Et là, Gracenote en a annoncé 10…