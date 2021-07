Coronavirus: le nombre de cas positifs et les hospitalisations augmentent à Bruxelles

La situation épidémiologique en Région de Bruxelles-Capitale reste à surveiller : le nombre de cas positifs augmente et on commence à enregistrer plus d’hospitalisations. Le nombre de personnes en unités de soins intensifs reste pour l’instant sous contrôle, a indiqué vendredi la Commission Communautaire commune dans un point actualisé de la situation sanitaire.

Selon l’institution bicomunautaire, le taux d’incidence -le nombre d’infections pour 100.000 habitants- continue d’augmenter : il a atteint 275 vendredi, le 30 juillet, contre 232 le 23 juillet.