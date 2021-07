JO 2020: 50.000 euros de prime en cas de médaille d’or pour les athlètes belges, loin derrière les Singapouriens

Les Jeux olympiques sont l’occasion pour les athlètes ayant travaillé dur pendant des années de tenter de prouver qu’ils sont meilleurs que les autres dans leur discipline respective, en tentant de remporter une médaille. En cas de succès, ils pourraient même recevoir une prime en fonction de la médaille qu’ils remportent et du pays d’où ils viennent.

Et à ce jeu-là, c’est Singapour qui récompense le plus généreusement ses athlètes. En cas de médaille d’or aux JO de Tokyo, ils gagneraient pas moins de 622 000 €, 314 300 € pour une médaille d’argent et 160 500 € pour une médaille de bronze. La Chine suit pas loin derrière avec plus d’un demi-million d’euros pour ceux qui reviendraient avec une breloque en or.