Super League: l’UEFA doit laisser tomber les poursuites contre le Barça, le Real et la Juventus

La Cour Européenne de Justice de Luxembourg a rejeté l’appel de l’UEFA qui avait été «contrainte» de suspendre ses procédures entamées à l’encontre des fondateurs de la Super League de football, dont Barcelone, la Juventus et le Real Madrid, ont annoncé ces trois clubs dans un communiqué commun vendredi.

La Cour, qui devra statuer sur la position monopolistique de l’UEFA, ordonne à l’Union européenne de football, avec effet immédiat, de mettre fin aux poursuites à l’encontre des initiateurs de la Super League européenne, et de mettre un terme aux procédures disciplinaires entamées. En clair, la Cour enjoint l’UEFA à ne pas prononcer de sanctions envers les deux clubs espagnols et la Juve, et à retirer les amendes infligées aux neuf clubs fondateurs.

Les trois clubs ajoutent que la Cour a adressé un avertissement à l’UEFA que le non-respect de sa décision entraînera des amendes et une responsabilité pénale potentielle.