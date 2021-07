Un suicide d’indépendant tous les trois jours en Belgique

Spécialisée notamment dans la prévention du suicide, l’asbl « Un pass dans l’impasse » a décidé de dédier une partie de son activité aux indépendants. Et ce, dans le contexte de la crise sanitaire qui avait conduit certains d’entre eux au bord de l’abîme. Née en Wallonie et soutenue par les pouvoirs publics, l’initiative s’étend désormais via des partenariats à toute la Belgique. Le système fonctionne par le biais de 420 « sentinelles » qui, actives dans ce milieu, font remonter des signaux d’alerte, les psychologues prenant alors contact avec les personnes concernées. Celles-ci, si elles en éprouvent le besoin, peuvent bénéficier de huit séances, gratuites, auprès d’un ou une psychologue à proximité de chez eux. Selon les derniers chiffres de l’asbl, quelque 630 indépendants ont bénéficié de cette aide depuis avril 2020, dont 160 en Wallonie et 50 à Bruxelles, nombre d’entre eux provenant sans surprise du secteur horeca. Un indépendant se suiciderait tous les trois jours en Belgique, selon l’asbl « Un pass dans l’impasse ».