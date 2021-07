Le cahier de vacances, vedette controversée des beaux jours

Ils trônent dès les premières apparitions du soleil dans les librairies et les supermarchés : les cahiers de vacances sont des incontournables de l’été depuis leur création dans les années 1930, en France. La crise sanitaire et ses conditions d’enseignement difficiles n’ont pas altéré sa popularité, mais il reste toujours un objet de débats entre les différents acteurs de l’enseignement.

Il y a une petite progression cette année par rapport aux autres, mais globalement c’est un très bon produit. » Fabian Louis, des éditions Erasme, se réjouit des bonnes ventes de cahiers de vacances. « Je suis persuadé qu’avec la crise sanitaire, les parents ont plus rejoué un rôle d’éducateur, il y a forcément plus d’attention portée à l’éducation des enfants. » Les libraires aussi affectionnent ce cahier destiné aux écoliers pendant les grandes vacances. Chez Filigranes, à Bruxelles, on remarque une tendance à l’augmentation des ventes depuis deux ans. On observe également que la demande se fait de plus en plus tôt. Ça semble donc être un produit attendu, qu’on met en rayon à partir de la mi-juin. Tous les âges sont globalement intéressés. Une vendeuse nous confie même que certains parents demandent ces cahiers estivaux pour des niveaux avancés dans le secondaire, preuve que le cahier de vacances est un produit phare de l’été.