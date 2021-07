Des joueurs du RC Genk pour promouvoir le recrutement de la société logistique H. Essers

Le club de football KRC Genk prend part à une vaste campagne de recrutement de l'entreprise de logistique limbourgeoise H. Essers. Quelque 500 postes sont à pourvoir, dans la logistique, le transport et les services administratifs sur l'ancien site de Ford Genk. Supporteurs et... joueurs peuvent se porter candidat pour l'un de ces postes.

Le partenariat entre le club et l'entreprise a été présenté vendredi avant le match de championnat opposant Genk à Ostende. "Nous faisons appel à l'ensemble de la communauté du KRC Genk pour cette opération de recrutement. De nombreuses places sont vacantes dans la région. Les joueurs du club jouent un rôle important. Mark McKenzie notamment, le gardien Maarten Vandevoordt et le nouveau venu Mike Trésor vont s'essayer à différents emplois. Du talent pour le foot, ils en ont à revendre, mais s'en sortiront-ils aux commandes d'un charriot élévateur, d'un poids lourd ou comme technicien? Peut-être, mais au sein de la communauté du KRC, il y a certainement des profils plus appropriés", explique le directeur des ressources humaines chez H. Essers, Mike Dautzenberg.

Toute personne qui parvient à décrocher un contrat sera récompensée d'une place business pour un match du KRC Genk.

Près de 7.000 personnes travaillent chez H. Essers, présente dans 19 pays.