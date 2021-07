«On ne pourra pas déraciner les gens contre leur gré»

Faut-il remettre en cause l’aménagement du territoire wallon ?

En Wallonie, les zones inondables couvrent 7 % du territoire. C’est énorme. On ne va pas reconstruire dans des zones inondables, ce serait irresponsable. Il va falloir trouver des terrains aménagés ou facilement aménageables. Mais attention : sur un plan psychologique, il y a un très grand attachement des sinistrés à leur lieu de vie. Donc, on ne pourra pas déraciner ces ménages contre leur gré, sans autre forme de dialogue. Malgré les drames et les morts, partout où je me suis rendu, j’ai constaté le caractère très affectif du lien entre les habitants et leur quartier. Si nous devons les sortir de leur environnement, il faudra un dialogue et leur consentement. Je veux des discussions entre l’autorité locale, les citoyens et peut-être des observateurs de la Région.