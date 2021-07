Seraing: Ibrahima Cissé, une carrière à relancer

Quatre ans, deux mois et cinq jours après avoir disputé son dernier match avec le Standard de Liège – succès 2-0 sur le Lierse, en PO2, avec un assist à la clé – Ibrahima Cissé a retrouvé, samedi dernier, à Courtrai, la Jupiler Pro League : « Très content d’y avoir enfin regoûté, même si le plus important est de se maintenir. Le reste, c’est du bonus. »

À vingt-sept ans, à peine, le médian du RFC Seraing semble avoir déjà vécu de nombreuses vies, au fil d’une carrière cabossée, marquée par de sérieux contretemps qui l’ont constamment embringué sur les montagnes russes de la liesse et de la détresse. S’il a, depuis longtemps, appris à relativiser, à poser de la pommade sur ses failles et ses blessures, l’ex-Diablotin – dix caps, entre 2012 et 2015, avant d’opter pour la sélection guinéenne – cherche à se relancer une fois pour toutes. « Il me manque encore du rythme pour être à 100 %, mais cela reviendra en enchaînant les rencontres », assure-t-il, toujours très souriant et posé.