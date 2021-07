Elio Di Rupo sur la reconstruction: «Il n’y aura pas de calcul, nous aiderons les victimes»

Entretien

Après plusieurs déplacements sur le terrain et une multitude de réunions de crise et de contacts en tous genres, le ministre-président Elio Di Rupo (PS) s’exprime pour la première fois longuement sur les inondations et leurs conséquences pour la Wallonie.

Etes-vous en mesure de chiffrer l’ampleur du désastre ? Notamment à propos du relogement…