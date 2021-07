Belfius et KBC, parmi les plus solides en Europe

L’Autorité bancaire européenne a testé la résistance des plus grandes banques de l’UE à un (hypothétique) choc économique. Les deux dernières grandes banques belges affichent des performances supérieures à la moyenne.

Belfius et KBC ont les reins plus solides que la plupart des grandes banques de la zone euro. C’est ce qu’indiquent les tests de résistance (« stress tests »), réalisés sous l’égide de l’Autorité bancaire européenne et dont les résultats ont été publiés ce vendredi soir.

L’exercice, programmé en 2020, mais reporté en raison de la pandémie, visait à évaluer l’impact sur la solvabilité des cinquante plus grandes banques européennes d’un choc économique sévère.

En l’espèce : une pandémie qu’on ne parvient pas à maîtriser et le maintien de mesures de lockdown qui font dérailler la reprise économique – avec une baisse du PIB de 3,6 % à l’horizon 2023, une forte hausse du chômage, une chute des prix immobiliers ; et des taux d’intérêt à long terme qui baissent encore par rapport à leur niveau déjà historiquement très faible.