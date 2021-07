Eclaircies et orages: les prévisions météo des prochains jours

Ce vendredi soir, le ciel restera changeant avec possibilité de quelques ondées localisées, notamment dans la région côtière et, plus tard dans la nuit, aussi près de la frontière française, rapporte l’IRM. Les éclaircies les plus larges devraient concerner la Lorraine belge. Le vent d'ouest à sud-ouest sera encore soutenu en soirée; il sera souvent assez fort dans les terres, et fort à très fort en bord de mer. Les rafales seront alors comprises entre 50 et 70 km/h dans l'intérieur du pays, et se situeront temporairement autour de 70 ou 80 km/h au littoral. Ensuite, le vent diminuera en intensité; il virera au secteur ouest au littoral et reviendra au secteur sud-ouest ailleurs. Les minima seront compris entre 10 et 14 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 14 et 16 degrés dans les autres régions.