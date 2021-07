24 Heures de Spa-Francorchamps: une Mercedes en Pole, le meilleur Belge 12e sur la grille

Après avoir accumulé un maximum de tours et de kilomètres jeudi, sur piste sèche, sous la pluie et dans la nuit, la journée fut studieuse pour la plupart des équipages engagés aux 24 Heures ce vendredi. Il s’agissait de démonter les bolides, de les ausculter comme des nourrissons à la visite médicale et de remplacer quelques pièces importantes pour que ces GT3 fringantes abordent le double tour d’horloge ardennais dans les meilleures conditions.

En fin de journée, les engins ont pu s’ébrouer dans un warm up de 30 minutes, histoire de vérifier que tout avait été correctement remonté. Enfin, les 20 bolides les plus rapides lors des qualifications ont été convoqués à la Super Pole, ce moment où chaque équipe désigne un pilote pour effectuer la plus belle prestation possible lors de deux tours chronométrés.