On ne sait pas si Teddy Riner va encore poursuivre sa carrière bien longtemps au-delà de ses 32 ans. On ne sait même pas s’il va la poursuivre tout court. Aller jusqu’à Paris 2024 pour y conquérir ce troisième titre olympique qu’il était venu chercher au pays du judo, et que la France entière, qu’il a fait se lever « pour rien » dans la nuit de jeudi à vendredi, rêve désormais le voir conquérir là-bas.