Route des vacances: voici les points noirs du week-end

Le trafic sera fortement congestionné dans toute l’Europe durant le week-end du 30 juillet au 2 août, prévient lundi l’organisation de mobilité Touring. Une journée particulièrement dense est attendue samedi, notamment en France où le chassé-croisé des automobilistes devrait provoquer de fortes perturbations du trafic.

En Belgique, le vendredi après-midi et soir ainsi que le samedi matin sont classés en rouge dans le sens des départs, en particulier sur la E40 de Bruxelles vers la Côte et sur la E411 Bruxelles-Luxembourg. Les périphériques d’Anvers et de Bruxelles, la E19 Bruxelles – Mons – Valenciennes et la E40 Bruxelles – Liège – Aix-la-Chapelle seront également fortement impactées. Dans le sens des retours, le dimanche soir risque d’être, lui aussi, assez chargé, notamment sur l’E40 Bruxelles – Ostende.