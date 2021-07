JO 2020: Anne Zagré passe en demi-finales du 100 m haies

Anne Zagré a ponctué la matinée des Belges dans les compétitions de course d’athlétisme des Jeux Olympiques samedi matin à Tokyo. Et de belle manière. Elle a couru le 100 m haies en 12.83 secondes et s’est classée 3e de la 5e et dernière série, décrochant son billet pour les demi-finales.

Les quatre meilleures de chaque course et les quatre autres meilleurs chronos reviennent dimanche soir (19h45) courir les demi-finales.

Anne Zagré n’avait plus couru aussi vite « depuis 2016, en 12.82 au Van Damme. Je m’en souviens parce que 12.82 c’était le temps pour aller en finale à Rio », rappela la Bruxelloise qui n’a pourtant pas couru la course parfaite.