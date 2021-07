Anne Zagré: «Le rêve d’une finale a toujours été présent»

La Bruxelloise a disputé son meilleur 100 m haies depuis cinq ans en séries. De quoi se rassurer et espérer une place en finale après laquelle elle court depuis si longtemps.

Il y a longtemps qu’on ne l’avait plus vue comme ça. « Depuis le Mémorial Van Damme 2016 ! », dit-elle d’emblée, avec un sourire XXL. Ce jour-là, Anne Zagré avait bouclé son 100 m haies en 12.82 – « Je m’en souviens parfaitement bien parce que c’était le temps qu’il fallait faire pour passer en finale aux Jeux de Rio… » – et depuis lors, effectivement, elle avait eu toutes les peines du monde à descendre sous les 12.90 – une seule fois, en juin dernier lors de la Coupe d’Europe en Roumanie où elle avait fini en 12.87.

Alors, on a compris son sourire après sa série bouclée en 12.83 (+0,3) malgré un départ hésitant, le 10e temps des séries et le 5e (égalé) de sa carrière, entamée au plus haut niveau aux Mondiaux de Berlin, en 2009.