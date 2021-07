La Sûreté de l’État met en garde contre les smartphones chinois

Il existerait une « interaction systématique et profonde » entre plusieurs entreprises et l’État chinois.

Lei Jun, fondateur et directeur général de Xiaomi. - Reuters.

Les services de renseignement belges incitent à la vigilance vis-à-vis des smartphones de marques chinoises. Il existerait une « interaction systématique et profonde » entre les entreprises Xiaomi, Oppo, OnePlus et l’État chinois, rapportent samedi L’Echo et De Tijd.

Les smartphones de ces marques chinoises sont très populaires auprès des consommateurs belges, soulignent les quotidiens, mais la Sûreté de l’État met en garde contre des risques d’espionnage. Si l’on en croit les services de renseignement, il existe une « interaction systématique et profonde entre ces entreprises et le gouvernement chinois ». C’est ce que révèle une réponse donnée par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), au parlementaire N-VA Michael Freilich.