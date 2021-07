Les entreprises veulent savoir si leurs employés ont été vaccinés ou non, mais légalement elles ne sont pas autorisées à le demander. « Nous sommes responsables de la sécurité sur le lieu de travail », déclare samedi l’organisation patronale flamande Voka dans les journaux Mediahuis.

Des milliers d’entreprises s’interrogent depuis des mois sur un « plan de retour » car après presque un an et demi de télétravail, de nombreux employés reviendront plus souvent au bureau après l’été. Mais elles s’inquiètent, en parallèle, des conditions sanitaires sachant que certains travailleurs reviendront de l’étranger, et parfois même des zones rouges.