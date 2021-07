JO 2020: Cynthia Bolingo au départ du relais 4x400m mixte aux côtés de Camille Laus, Dylan et Kevin Borlée

Incertaine à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, Cynthia Bolingo sera au départ de la finale du relais 4x400m mixte aux Jeux Olympiques de Tokyo samedi à 14h35 heure belge. Bolingo sera accompagnée de Camille Laus, Dylan Borlée et Kevin Borlée.

Par rapport à la série, Jacques Borlée et Carole Bam ont effectués trois changements avec Imke Vervaet remplacée par Cynthia Bolingo et Alexander Doom et Jonathan Borlée, remplacés par Dylan et Kevin Borlée.

Le relais belge s’était qualifié pour la finale vendredi en signant le troisième temps de sa saison en 3 : 12.75, battant par la même occasion le record de Belgique. La Belgique s’élancera depuis le couloir 8.

Samedi, la fédération belge d’athlétisme (LRBA) avait également vu sa réclamation concernant la réhabilitation des États-Unis et de la République dominicaine être rejetée.