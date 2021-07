Voyages à l’étranger: le point sur les codes couleur

Covid ou non, au menu des phénomènes immuables, le retour en Belgique des vacanciers juillettistes coïncide avec le départ des aoûtiens. Si les premiers ont pu bénéficier d’un certain relâchement en matières de restrictions dues à l’épidémie, les seconds vont devoir se plier à de nouvelles règles qui essaiment un peu partout en Europe.

Après un séjour de plus de 48 heures à l’étranger, le Passenger locator form (PLF) doit obligatoirement être rempli avant le retour sur le territoire belge. Le formulaire prend en compte le code couleur de la zone de vacances et déterminera si un test et une quarantaine doivent être effectués au retour sur le territoire belge.